Луческу: Я абсолютний противник VAR

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу поділився думками про cистему відеодопомоги арбітрам (VAR), яка використовується на футбольних матчах.

Румунський наставник українського клубу зізнався, що є противником використання цієї технології, повідомляє пресслужба ФК "Динамо".

"Я абсолютний противник цієї технології. Футбол - це яскраве видовище для уболівальників, для телебачення. Це не гандбол і не баскетбол, VAR тут не допомагає. Виходить, що все залежить від четвертого або п'ятого арбітра, який десь у кімнаті стоїть перед монітором і вирішує. Мені це складно зрозуміти, я проти цього", - сказав Луческу.

Фото: fcdynamo.kiev.ua.