Уряд затвердив стратегію розвитку фізкультури до 2028 року
Про це міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов поінформував на брифінгу за результатами чергового засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Ми ухвалили стратегію розвитку фізичної культури і спорту до 2028 року. Чому така дивна дата, 28-й рік? Насправді все просто – спортсмени живуть олімпійськими датами. І якби не пандемія, то цього року Олімпіада відбулася б у Токіо , і два наступних олімпійські цикли – це якраз той час, коли розроблятиметься ця стратегія», - пояснив Немчінов.
За його словами, також урядовці погодили низку законопроєктів, які найближчим часом будуть внесені на розгляд Верховної Ради у рамках програми дій КМУ.
Немчінов висловив сподівання, що ВРУ розгляне в першому читанні законопроєкт «Про державний бюджет України на 2021 рік» у четвер, 5 листопада, а до другого читання уряд готовий його доопрацювати разом із парламентаріями.
Міністр нагадав про те, що КМУ продовжує вживати заходів у питанні боротьби з розповсюдженням на території України коронавірусної інфекції. Зокрема виділив 1 млрд грн з Фонду боротьби з коронавірусом на закупівлю тестів.
В Україні за минулу добу виявлено 9 524 випадки зараження коронавірусом. За весь час пандемії в країні коронавірусом заразилося 420 617 осіб, з них одужали вже 176 404, померла 7731 людина.