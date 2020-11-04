Уряд затвердив стратегію розвитку фізкультури до 2028 року

Кабінет Міністрів на засіданні затвердив стратегію розвитку фізичної культури і спорту до 2028 року.

Про це міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов поінформував на брифінгу за результатами чергового засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми ухвалили стратегію розвитку фізичної культури і спорту до 2028 року. Чому така дивна дата, 28-й рік? Насправді все просто – спортсмени живуть олімпійськими датами. І якби не пандемія, то цього року Олімпіада відбулася б у Токіо , і два наступних олімпійські цикли – це якраз той час, коли розроблятиметься ця стратегія», - пояснив Немчінов.

Читайте також: Рада спростила передачу в оренду майна у сфері фізкультури та спорту

За його словами, також урядовці погодили низку законопроєктів, які найближчим часом будуть внесені на розгляд Верховної Ради у рамках програми дій КМУ.

Немчінов висловив сподівання, що ВРУ розгляне в першому читанні законопроєкт «Про державний бюджет України на 2021 рік» у четвер, 5 листопада, а до другого читання уряд готовий його доопрацювати разом із парламентаріями.

Міністр нагадав про те, що КМУ продовжує вживати заходів у питанні боротьби з розповсюдженням на території України коронавірусної інфекції. Зокрема виділив 1 млрд грн з Фонду боротьби з коронавірусом на закупівлю тестів.

В Україні за минулу добу виявлено 9 524 випадки зараження коронавірусом. За весь час пандемії в країні коронавірусом заразилося 420 617 осіб, з них одужали вже 176 404, померла 7731 людина.