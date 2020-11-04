Скрипник: АЕК - сильна команда, і ми готові протистояти їй

5 листопада футболісти луганської "Зорі" проведуть у Запоріжжі поєдинок третього туру Ліги Європи УЄФА проти грецького АЕКа.

На сьогоднішній передматчевій пресконференції на "Славутич-Арені" головний тренер українського клубу Віктор Скрипник відзначив високий рівень суперника, якому "Зоря" готова протистояти, повідомляє пресслужба луганчан.

"Завдяки нашому щільному графіку, часу на смуток немає. Після того, як ми не дуже добре виступили в УПЛ в останньому матчі, налаштовувати хлопців на наступну гру не довелося, адже вони самі розуміють важливість майбутнього поєдинку. Усі гравці готові грати й показувати хорошу гру та позитивний результат. Зустрічаються дві команди, у яких у турнірній таблиці по нулю пунктів. Хочеться ці негативні результати перетворити на позитивні. АЕК - це сильна команда, і ми готові протистояти їй. Хочемо виграти цю зустріч не лише для того, щоб реабілітуватися, а й надати собі впевненості і, крім того, принести очки Україні", - заявив Скрипник.

Поєдинок "Зоря" - АЕК пройде у четвер без глядачів на трибунах "Славутич-Арени". Початок матчу - о 22.00.

Турнірне становище у квартеті G Ліги Європи: "Лестер" (Англія) - 6 очок, "Брага" (Португалія) - 6, "Зоря" - 0, АЕК - 0.

Фото: zarya-lugansk.com.