"Житлобуд-2" розгромив "Алашкерт" у відборі жіночої Ліги чемпіонів УЕФА

Укрінформ
Футболістки клубу "Житлобуд-2" з Харкова упевнено превели у Києві матч першого раунду кваліфікації жіночої Ліги чемпіонів УЄФА.

Підопічні Наталії Зінченко з рахунком 9:0 обіграли вірменську команду "Алашкерт", передає Укрінформ.

М'ячі забили Натія Панцулая (78-ма, 81-а і 87-ма хвилини), Яна Калініна (38, з пенальті, 46), Анастасія Філенко (6), Яна Малахова (42), Юлія Титова (50, з пенальті) та Вероніка Андрухів (56). 

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Жеребкування фінального раунду кваліфікації жіночої Ліги чемпіонів УЄФА пройде у п'ятницю, 6 листопада.

Фото: womensfootball.com.

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