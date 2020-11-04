"Житлобуд-2" розгромив "Алашкерт" у відборі жіночої Ліги чемпіонів УЕФА
Укрінформ
Футболістки клубу "Житлобуд-2" з Харкова упевнено превели у Києві матч першого раунду кваліфікації жіночої Ліги чемпіонів УЄФА.
Підопічні Наталії Зінченко з рахунком 9:0 обіграли вірменську команду "Алашкерт", передає Укрінформ.
М'ячі забили Натія Панцулая (78-ма, 81-а і 87-ма хвилини), Яна Калініна (38, з пенальті, 46), Анастасія Філенко (6), Яна Малахова (42), Юлія Титова (50, з пенальті) та Вероніка Андрухів (56).
Жеребкування фінального раунду кваліфікації жіночої Ліги чемпіонів УЄФА пройде у п'ятницю, 6 листопада.
Фото: womensfootball.com.