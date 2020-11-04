Барселона" оголосила заявку на матч Ліги чемпіонів з "Динамо"

4 листопада відбудеться футбольний матч третього туру групового раунду Ліги чемпіонів сезону-2020/2021, в якому київське "Динамо" зіграє на виїзді з "Барселоною".

Каталонський клуб на своїх офіційних сторінках у соцмережах оголосив список гравців, які потраплять до заявки на матч з киянами, повідомляє пресслужба ФК "Динамо".

Відзначимо, що до списку потрапив голкіпер команди Марк-Андре Тер Штеген. Німець не грав із серпня, коли "Баварія" завдала "Барселоні" поразку з рахунком 8:2. Воротар успішно переніс операцію і відновився.

Заявка "Барселони":

воротарі - Тер Штеген, Нету, Пенья;

захисники - Дест, Піке, Ленгле, Жорді Альба, Роберто, Фірпо;

півзахисники - Бускетс, Аленья, Пьянич, Рікі Пуч, Педрі, Трінкау, Де Йонг;

нападники - Грізманн, Брайтвейт, Мессі, Дембеле, Фаті.

Фото: fcdynamo.kiev.ua.