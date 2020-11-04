Матч УПЛ "Десна" - "Минай" пройде на столичній "Оболонь-Арені"

Футбольний клуб "Десна" (Чернігів) оголосив, що прийматиме закарпатський "Минай" у 9-у турі чемпіонату української Прем'єр-ліги не на домашньому стадіоні.

Зустріч відбудеться на "Оболонь-Арені" у Києві, повідомляє ФК "Десна" в Telegram. Поєдинок розпочнеться о 19.30.

Пізніше цю інформацію підтвердив й офіційний сайт УПЛ.

У турнірній таблиці УПЛ чернігівська команда з 13-ма очками посідає четверте місце після 8-ми матчів (у лідера - "Динамо" 20 пунктів). "Минай" йде 12-м (6 очок) і має одну гру в запасі.

Фото: desna.football.