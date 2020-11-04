Українські рефері працюватимуть на матчі Ліги Європи УЄФА у Бельгії

Українська суддівська бригада бригада на чолі з головним арбіторм Євгеном Арановським розсудить поєдинок 3-го туру групового раунду Ліги Європи у квартеті J "Антверпен" (Бельгія) - ЛАСК (Австрія).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба УАФ.

На лініях Арановському допомагатимуть Володимир Висоцький та Віктор Матяш. Четвертий арбітр - Віталій Романов.

Матч відбудеться у четвер, 5 листопада, і розпочнеться о 22.00 за київським часом.

У складі ЛАСКа виступає захисник національної збірної України Євген Чеберко.

На фото: Євген Арановський/uaf.ua.