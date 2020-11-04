0:6 від «Боруссії» М – найбільша домашня поразка «Шахтаря» в єврокубках

«Шахтар» встановив вчора одразу два антирекорди.

«Шахтар» вдома програв «Боруссії» з Мьонхенгладбаха - 0:6. Це найбільша домашня поразка донецького клубу в єврокубках, повідомляє Тribuna.com.

На виїзді «Шахтар» програвав 0:7 - у 2015 році в ЛЧ від «Баварії». 0:6 також було в гостьовому матчі з «Манчестер Сіті» в ЛЧ в 2018 році.

Раніше «Шахтар» програвав вдома максимум 0:3 - «Аталанті», «Манчестер Сіті», «ПСЖ», «Мілану» і «Лаціо».

Також, це найбільша поразка господарів на київському стадіоні. Попередній антирекорд був встановлений 9 вересня 1945 року, коли «Динамо» (Київ) програло «Динамо» (Тбілісі) в чемпіонаті СРСР - 2:7.