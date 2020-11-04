Сьогодні «Динамо» зустрічається з «Барселоною» в Лізі чемпіонів УЄФА
Матч «Барселона» - «Динамо» покаже телеканал "Футбол 2". Текстова трансляція - на Укрінформі. Початок - о 22.00.
Зустріч, яка пройде на «Камп Ноу», обслуговуватиме бригада арбітрів з Англії на чолі з Майклом Олівером.
В Барселоні кияни зіграють без багатьох гравців основного складу. Як повідомляв Укрінформ, 2 листопада «Динамо» підтвердило нові випадки коронавірусу в команді у 6 футболістів, асистента тренера і 4 співробітників. Раніше повідомлялося про коронавірус у Дениса Бойка, Георгія Бущана і Віталія Миколенка.
В іншому поєдинку групи G Ліги чемпіонів угорський «Ференцварош» в Будапешті зустрінеться з італійським клубом «Ювентус» з Турина.
Турнірне становище: «Барселона» - 6 очок, «Ювентус» - 3, «Динамо» - 1, «Ференцварош» - 1.
Фото: UA-Футбол.