Сьогодні «Динамо» зустрічається з «Барселоною» в Лізі чемпіонів УЄФА

Футболісти київського «Динамо» в середу, 4 листопада, проведуть поєдинок третього туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому «біло-сині» в Іспанії зіграють з каталонською «Барселоною».

Матч «Барселона» - «Динамо» покаже телеканал "Футбол 2". Текстова трансляція - на Укрінформі. Початок - о 22.00.

Зустріч, яка пройде на «Камп Ноу», обслуговуватиме бригада арбітрів з Англії на чолі з Майклом Олівером.

В Барселоні кияни зіграють без багатьох гравців основного складу. Як повідомляв Укрінформ, 2 листопада «Динамо» підтвердило нові випадки коронавірусу в команді у 6 футболістів, асистента тренера і 4 співробітників. Раніше повідомлялося про коронавірус у Дениса Бойка, Георгія Бущана і Віталія Миколенка.

В іншому поєдинку групи G Ліги чемпіонів угорський «Ференцварош» в Будапешті зустрінеться з італійським клубом «Ювентус» з Турина.

Турнірне становище: «Барселона» - 6 очок, «Ювентус» - 3, «Динамо» - 1, «Ференцварош» - 1.

Фото: UA-Футбол.