Коваленко, Кулач і Циганков серед претендентів на найкращого гравця УПЛ у жовтні

Йовічевич і Скрипник претендують на звання кращого тренера.

УПЛ назвала претендентів на нагороду найкращому гравцеві і тренеру в жовтні.

На звання кращого гравця претендують: Олексій Гуцуляк та Андрій Тотовицький (обидва - «Десна»), Віктор Коваленко («Шахтар»), Владислав Кулач та Дмитро Різник (обидва - «Ворскла»), Олександр Назаренко («Дніпро-1»), Віктор Циганков («Динамо») і Владислав Кочергін («Зоря»).

За звання кращого тренера в жовтні поборються: Ігор Йовічевич («Дніпро-1»), Ігор Климовський («Олімпік»), Віктор Скрипник («Зоря»), Віталій Шумський («Львів»).

Проголосувати можна на офіційному сайті УПЛ. Голосування триватиме до 13:00 п’ятниці 6 листопада.