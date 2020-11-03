Матч Ліги Європи УЄФА "Зоря" - АЕК розсудять шотландці

УЄФА призначив суддівську бригаду на футбольний матч 3-го туру групового раунду Ліги Європи "Зоря" (Луганськ) - АЕК (Афіни).

На грі працюватимуть шотландці на чолі з головним арбітром Вільямом Коллумом, передає Укрінформ.

Лайнсмени - Девід Макгірхі та Шон Керр. Четвертий арбітр - Ніколас Волш.

Поєдинок "Зоря" - АЕК відбудеться у четвер, 5 листопада, на "Славутич-Арені" у Запоріжжі. Початок матчу - о 22.00.

Турнірне становище у квартеті G ЛЄ: "Лестер" (Англія) - 6 очок, "Брага" (Португалія) - 6, "Зоря" - 0, АЕК - 0.

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