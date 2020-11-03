Куман: У Динамо проблеми, але у схожій ситуації Шахтар обіграв Реал

Головний тренер іспанського футбольного клубу "Барселона" Роналд Куман провів у вівторок пресконференцію напередодні домашнього матчу 3-го туру Ліги чемпіонів проти київського "Динамо".

Голландський тренер іспанської команди сподівається, що цей поєдинок відбудеться. За словами Кумана, аби перемогти "Динамо", його команді треба дуже постаратися, повідомляє Mundo Deportivo.

"Наша мета на завтрашній матч - добре зіграти, створювати небезпечні моменти і перемогти. Ми обговорили питання щодо коронавірусу, знаємо, що у "Динамо" є проблеми. Сподіваюся, що ми зможемо зіграти. "Барселоні" доведеться дуже постаратися, аби перемогти. Ми вже бачили схожі проблеми у "Шахтаря", який обіграв "Реал". Мені подобається ставлення нашої команди до роботи, бажання. Втім, нам потрібно додати в реалізації. Ми створюємо багато моментів, але програємо матчі... Моє майбутнє - нині це не головне питання. Мені дуже комфортно з командою. Це відмінний клуб, в якому я сподіваюся залишитися надовго", - сказав Куман.

Як повідомляв Укрінформ, поєдинок "Барселона" - "Динамо" на "Камп Ноу" має відбутися 4 листопада (початок о 22.00 за київським часом).

Турнірне становище в групі G Ліги чемпіонів: "Барселона" - 6 очок, "Ювентус" (Італія) - 3, "Динамо" - 1, "Ференцварош" (Угорщина) - 1.

Фото: fcbarcelonanoticias.com.