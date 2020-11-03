Кузнецов: З "Барселоною" динамівцям доведеться багато грати без м'яча

Ексзахисник київського "Динамо" 80-х років Олег Кузнецов поділився експертною думкою про майбутній матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів, в якому футболісти "Динамо" на виїзді зустрінуться з іспанською "Барселоною".

Тренер з 22-річним стажем, зокрема зазначив, що "Динамо" буде важко у Барселоні, повідомляє пресслужба столичного клубу.

"Думаю, "Динамо" буде важко у цьому матчі. Зараз багато футболістів киян захворіли на коронавірус, тому очікувати на щось надприроднє, напевно, не доводиться. Звісно, будемо сподіватися, що у "Динамо" набереться потрібна кількість гравців для заявки. Думаю, іспанці серйозно поставляться до майбутніх ігор з "Динамо". У команду прийшов новий тренер, нинішня гра "Барселони", напевно, не зовсім влаштовує керівництво, вони дуже натужно домагаються результату. Але давайте не будемо забувати, що нещодавно до Києва приїжджала збірна Іспанії, і від України також багато чого не очікували, але нашій команді вдалося грати з ними на рівних і перемогти. Очевидно, з "Барселоною" доведеться багато грати в обороні і без м'яча. Але таким чином "Динамо" вже провело кілька матчів і перемагало", - сказав Кузнецов.

Як повідомляв Укрінформ, поєдинок "Барселона" - "Динамо" на "Камп Ноу" має відбутися 4 листопада (початок о 22.00 за київським часом).

Турнірне становище у групі G Ліги чемпіонів: "Барселона" - 6 очок, "Ювентус" (Італія) - 3, "Динамо" - 1, "Ференцварош" (Угорщина) - 1.

Фото: fcdynamo.kiev.