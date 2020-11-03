Баскетбол: жіноча збірна Фінляндії назвала заявку на гру з Україною

Національна жіноча збірна Фінляндії з волейболу оголосила заявку на кваліфікаційні матчі чемпіонату Європи, які відбудуться в ізольованому таборі в Португалії.

Зокрема 12 листопада Фінляндія зіграє проти України, повідомляє пресслужба ФБУ.

Головний тренер фінської команди Пекка Сальмінен викликав 14-х баскетболісток. Втім, за його словами, до команди можуть долучитися й деякі інші кандидатки.

Основу команди становить склад, який улітку двічі переміг латвійську збірну в контрольних поєдинках.

Жіноча збірна Фінляндії :

Джанет Арніо, Аніка Голопайнен, Маріан Калін, Еліна Коскіміес, Авак Куєр, Лотта-Май Лахтінен, Лінда-Лотта Лехторанта, Роза Лехторанта, Каті Оллілайнен, Софія Пеландер, Сара Рокканен, Хенна Сандвік, Санні Туомісто, Анніна Айджанен.

Окрім матчу проти фінок, збірна України має зіграти у Португалії відбірковий поєдинок з Бельгією (14 листопада).

Нині наша команда йде другою у групі з одним виграшем у двох матчах - після гостьової поразки від Бельгії (66:83) та домашньої перемоги над Португалією (72:60).

Фінляндія свої обидві зустрічі програла.

Фото: fbu.ua.