Бондаренко вийшла у фінал кваліфікації турніру ITF W100 у Чарльстоні

Українська тенісистка Катерина Бондаренко увпешно пройшла перший раунд кваліфікації на турнірі ITF в американському місті Чарльстон із призовим фондом 100 тис дол.

Киянка за дві години здобула перемогу над шостою сіяною японкою Майо Хібі - 6:4, 6:4, передає Укрінформ.

У фінальному раунді відбору Катерина зустрінеться з бельгійською тенісисткою Марі Бенуа, посіяною під 12-м номером. 2014 року українка обіграла суперницю на грунтовому 25-тисячнику у шведському місті Крістінегамн - 6:1,6:1.

Фото: btu.org.