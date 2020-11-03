Бондаренко вийшла у фінал кваліфікації турніру ITF W100 у Чарльстоні

Бондаренко вийшла у фінал кваліфікації турніру ITF W100 у Чарльстоні

Укрінформ
Українська тенісистка Катерина Бондаренко увпешно пройшла перший раунд кваліфікації на турнірі ITF в американському місті Чарльстон із призовим фондом 100 тис дол.

Киянка за дві години здобула перемогу над шостою сіяною японкою Майо Хібі - 6:4, 6:4, передає Укрінформ.

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У фінальному раунді відбору Катерина зустрінеться з бельгійською тенісисткою Марі Бенуа, посіяною під 12-м номером. 2014 року українка обіграла суперницю на грунтовому 25-тисячнику у шведському місті Крістінегамн -  6:1,6:1.

Фото: btu.org.

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