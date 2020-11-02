Георгій Бущан має найбільшу кількість сейвів у Лізі націй УЄФА

Після чотирьох турів групового раунду Ліги націй УЄФА сезону-2020/2021 воротар футбольної збірної України Георгій Бущан лідирує у цікавому статистичному рейтингу.

На рахунку голкіпера київського "Динамо" 20 сейвів у двох поєдинках - проти Німеччини (1:2) та Іспанії (1:0), повідомляє офіційний сайт УЄФА.

На другому-третьому місцях у рейтингу йдуть голкіпер збірної Андорри Хосеп Гомес та воротар національної команди Мальти Анрі Бонелло (по 16 сейвів).

Після чоирьох турів у квартеті А4 Ліги націй УЄФА ситуація така: Іспанія - 7 очок, Німеччина - 6, Україна - 6, Швейцарія - 2.

Фото: uaf.ua.