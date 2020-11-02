УПЛ: Віталій Шумський став кращим тренером 8 туру чемпіонату України

Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу проаналізувало підсумки 8-го туру чемпіонату країни серед клубв Прем'єр-ліги.

Кращим наставником став головний тренер клубу "Львів" Віталій Шумський, повідомляє офіційний сайт об'єднання.

Підопічні Шумського, який напередодні очолив команду, здобули першу перемогу в нинішньому сезоні. "Львів" завдав поразки одному з лідерів чемпіонату - полтавській "Ворсклі" (1:0).

http: uafc.org.ua.