УПЛ: Віталій Шумський став кращим тренером 8 туру чемпіонату України

УПЛ: Віталій Шумський став кращим тренером 8 туру чемпіонату України

Укрінформ
Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу проаналізувало підсумки 8-го туру чемпіонату країни серед клубв Прем'єр-ліги.

Кращим наставником став головний тренер клубу "Львів" Віталій Шумський, повідомляє офіційний сайт об'єднання.

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Підопічні Шумського, який напередодні очолив команду, здобули першу перемогу в нинішньому сезоні. "Львів" завдав поразки одному з лідерів чемпіонату - полтавській "Ворсклі" (1:0). 

http: uafc.org.ua.

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