Віктор Циганков - кращий футболіст 8 туру чемпіонату УПЛ

Українська Прем’єр-ліга, опитавши фахівців, які входять до її експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 8-го туру чемпіонату країни.

Як передає Укрінформ, за підсумком голосування перемогу здобув півзахисник київського "Динамо" Віктор Циганков, повідомляє пресслужба УПЛ. Віктор випередив гравців "Львова" Ореста Костика та Назарія Нича, а також футболіста "Шахтаря" Тайсона. Читайте також: Букмекери дали прогноз на матч «Барселона» - «Динамо» в Лізі чемпіонів УЄФА Нагадаємо, у грі із "Дніпром-1" після навісу Циганкова захисник суперників Володимир Адамюк зрізав м’яча у власні ворота, а наприкінці першого тайму Віктор забив переможний м'яч (2:1). Фото: fcdynamo.kiev.ua.