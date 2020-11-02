Віктор Циганков - кращий футболіст 8 туру чемпіонату УПЛ
Укрінформ
Українська Прем’єр-ліга, опитавши фахівців, які входять до її експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 8-го туру чемпіонату країни.
Як передає Укрінформ, за підсумком голосування перемогу здобув півзахисник київського "Динамо" Віктор Циганков, повідомляє пресслужба УПЛ.
Віктор випередив гравців "Львова" Ореста Костика та Назарія Нича, а також футболіста "Шахтаря" Тайсона.
Нагадаємо, у грі із "Дніпром-1" після навісу Циганкова захисник суперників Володимир Адамюк зрізав м’яча у власні ворота, а наприкінці першого тайму Віктор забив переможний м'яч (2:1).
Фото: fcdynamo.kiev.ua.