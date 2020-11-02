Яремчук за 15 хвилин зробив хет-трик у матчі чемпіонату Бельгії

В 11-у турі чемпіонату Бельгії "Гент" форварда національної збірної України Романа Яремчука на виїзді зустрічався з клубом "Васланд-Беверен".

Українець вийшов у стартовому складі своєї команди і вже у першому таймі оформив хет-трик. Поєдинок закінчився перемогою гостей з рахунком 4:1, повідомляє пресслужба УАФ.

"Це була дуже важлива перемога - не лише для мене, а й для команди, - сказав після гри Яремчук. - Це мій перший хет-трик за "Гент", і це дуже приємно. Гадаю, я отримав гідну винагороду за важку працю й неймовірну мотивацію на майбутні матчі. Найближчого четвера у нас поєдинок у Лізі Європи проти "Црвени Звезди". Цей турнір також важливий для нас. Маємо показати себе в Європі й продемонструвати свій найкращий футбол".

Додамо, що Роман Яремчук нинішнього сезону провів у складі свого клубу 13 зустрічей, забив сім м’ячів і зробив дві результативні передачі.

Фото: kaagent.be.