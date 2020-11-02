Англійські арбітри розсудять матч «Барселона» - «Динамо» в Лізі чемпіонів УЄФА

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) призначив арбітрів на поєдинки третього туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА.

Виїзну зустріч київського «Динамо» з іспанською «Барселоною» судитимуть рефері з Англії, повідомляє Укрінформ.

Суддівську бригаду очолить 35-річний Майкл Олівер, асистентами якого стануть Стюарт Берт і Саймон Беннетт, четвертий арбітр - Девід Кут.

Матч «Барселона» - «Динамо» відбудеться в середу, 4 листопада, на «Камп Ноу» в Барселоні. Початок - о 22.00.

В іншому поєдинку групи G Ліги чемпіонів угорський «Ференцварош» в Будапешті зіграє з італійським «Ювентусом» з Турина.

Нагадаємо, донецький «Шахтар» (група В) 3 листопада на НСК «Олімпійський» в Києві зустрінеться з німецькою «Боруссією» з Менхенгладбаха.

Фото: UA-Футбол.