Екснаставник «Барселони» розповів про складнощі роботи з Мессі
Укрінформ
Колишній головний тренер іспанського футбольного клубу «Барселона» Кіке Сетьєн розповів про труднощі спільної роботи з аргентинським форвардом команди Ліонелем Мессі.
«Правда, що є гравці, з якими нелегко працювати. Лео входить в їх число. Потрібно брати до уваги, що це кращий футболіст в історії. Хто я такий, щоб міняти його ?! Якщо Мессі приймають таким, яким він є, роками і не змінюють його », - цитує Сетьена El Pais, передає Укрінформ.
Сетьєн працював у «Барселоні» з січня по серпень 2020 року.
33-річний Мессі є вихованцем "Барселони" і грає в основному складі команди з 2003 року. Разом з каталонським клубом Ліонель завоював 34 трофея.
На фото: Ліонель Мессі (Getty Images).