АПЛ: «Вест Гем» не втримав нічию з «Ліверпулем»

Ярмоленко вийшов на заміну в другому таймі.

В матчі 7-го туру англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Вест Гем» українського вінгера Андрія Ярмоленка програв на чужому полі «Ліверпулю» 1:2, повідомляє Укрінформ.

Гості вийшли вперед на 10-й хвилині – відзначився Форналс. Наприкінці першого тайму Салах з пенальті рахунок зрівняв. Після перерви Жота вивів «Ліверпуль» вперед, але його гол арбітр відмінив після перегляду VAR. Через 7 хвилині Жота забив повторно і його гол приніс «Ліверпулю» перемогу 2:1.

Український хавбек «Вест Гема» Андрій Ярмоленко розпочав матч на лаві запасних. Він вийшов на поле на 74-й хвилині, замінивши Аллера. Ярмоленко зіграв в цьому сезоні за «Вест Гем» 8 матчів. В його активі 2 голи і 3 результативні передачі.

«Вест Гем» зіграв 7 матчів і набрав 8 очок. Команда Ярмоленка посідає 13-е місце.

В першій трійці АПЛ розташувалися: 1.«Ліверпуль» - 16 (7), 2.«Евертон» - 13 (6), 3.«Вулвергемптон» - 13 (7).

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