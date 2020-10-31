"Олександрія" та "Десна" зіграли у результативну нічию в УПЛ

Унічию (2:2) завершили зустріч 8-го туру чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги футболісти "Олександрії" та чернігівської "Десни".

М'ячі на арені "Ніка" в Олександрії у господарів забили Євген Банада (72-а хвилина) і Артем Сітало (82); у гостей - Андрій Тотовицький (39, з пенальті) та Пилип будківський (84), передає Укрінформ.

На 89-й хвилині у "Десни" вилучений Максим Імереков.

Ковалівський "Колос" поступився вдома донецькому "Олімпку" - 1:2.

М'ячі на клубному стадіоні "Колос" забили: Євген Селезньов (86, з пенальті) - у ковалівців; Беніто (17) та Шахаб (62, з пенальті) - у донеччан.

Сьогодні також зустрінуться "Дніпро-1" та лідери першості - київські динамівці (початок о 19,30; транслюватиме телеканал "Уніан-ТБ").

На неділю, 1 листопада, заплановані поєдинки закарпатського "Миная" зі львівським "Рухом" (14.00; "Футбол 1"), "Львова" з полтавською "Ворсклою" (17.00; "Футбол 1"), "Інгульця" із селища Петрове Кіровоградської області з луганською "Зорею" (19.30; "Футбол 1").

Розпочався тур у п'ятницю. Донецький "Шахтар" упевнено здолав "Маріуполь" - 4:1.

Голи: Тайсон (26, з пенальті, 75), Георгій Судаков (44), Алан Патрік (64, з пенальті) - Сергей Горбунов (72).

Турнірне становище: "Динамо" - 17 очок (після 7-ми ігор), "Шахтар" - 16 (8), "Ворскла" - 15 (7), "Десна" - 13 (8), "Олімпік" - 12 (8), "Колос" - 12 (8), "Маріуполь" - 11 (8), "Олександрія" - 10 (8), "Зоря" - 9 (7), "Дніпро-1" - 8 (7), "Інгулець" - 5 (7), "Минай" - 5 (6), "Рух" - 2 (7), "Львів" - 1 (6).

Фото: fco.com.ua.