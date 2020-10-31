"Колос" програв "Олімпіку" в чемпіонаті України з футболу

Футболісти ковалівського "Колоса" поступилися донецькому "Олімпку" (1:2) у матчі 8-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги (УПЛ).

М'ячі на клубному стадіоні "Колос" у Ковалівці забили: Євген Селезньов (86-та хвилина, з пенальті) - у господарів; Беніто (17) та Шахаб (62, з пенальті) - у гостей, передає Укрінформ.

Сьогодні також зустрінуться "Олександрія" та чернігівська "Десна" (початок о 17.00; транслюватиме телеканал "Футбол 2"), "Дніпро-1" і київське "Динамо" (19.30; "Уніан-ТБ").

На неділю, 1 листопада, заплановані поєдинки закарпатського "Миная" зі львівським "Рухом" (14.00; "Футбол 1"), "Львова" з полтавською "Ворсклою" (17.00; "Футбол 1"), "Інгульця" із селища Петрове Кіровоградської області з луганською "Зорею" (19.30; "Футбол 1").

Розпочався тур у п'ятницю. Донецький "Шахтар" упевнено здолав "Маріуполь" - 4:1.

Голи: Тайсон (26, з пенальті, 75), Георгій Судаков (44), Алан Патрік (64, з пенальті) - Сергей Горбунов (72).

Турнірне становище: "Динамо" - 17 очок (після 7-ми ігор), "Шахтар" - 16 (8), "Ворскла" - 15 (7), "Десна" - 12 (7), "Олімпік" - 12 (8), "Колос" - 12 (8), "Маріуполь" - 11 (8), "Зоря" - 9 (7), "Олександрія" - 9 (7), "Дніпро-1" - 8 (7), "Інгулець" - 5 (7), "Минай" - 5 (6), "Рух" - 2 (7), "Львів" - 1 (6).

Фото: olimpik.com.ua.