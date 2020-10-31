«Барселона» на межі банкрутства
«Барселоні» загрожує банкрутство вже до січня, якщо футболісти не погодяться урізати зарплати найближчим часом, повідомляє AS.
Каталонцям необхідно скоротити зарплатну відомість на 30 відсотків до 5 листопада. Всього клуб повинен знизити зарплатні витрати на 190 мільйонів євро.
Інша проблема клубу - контракт Мессі. Якщо Ліонель не стане продовжувати свій договір, в кінці сезону «Барселоні» доведеться виплачувати йому бонус.
Пандемія COVID-19 особливо сильно вдарила по «Барселоні», яка не може приймати уболівальників на матчах і отримувати дохід від клубних музею та магазину.
Як повідомляв Укрінформ, 4 листопада «Барселона» прийматиме київське «Динамо» в третьому турі Ліги чемпіонів. Початок матчу - о 22:00 за київським часом.