«Барселона» на межі банкрутства

Клуб має скоротити зарплати футболістів на 190 млн євро.

«Барселоні» загрожує банкрутство вже до січня, якщо футболісти не погодяться урізати зарплати найближчим часом, повідомляє AS.

Каталонцям необхідно скоротити зарплатну відомість на 30 відсотків до 5 листопада. Всього клуб повинен знизити зарплатні витрати на 190 мільйонів євро.

Інша проблема клубу - контракт Мессі. Якщо Ліонель не стане продовжувати свій договір, в кінці сезону «Барселоні» доведеться виплачувати йому бонус.

Пандемія COVID-19 особливо сильно вдарила по «Барселоні», яка не може приймати уболівальників на матчах і отримувати дохід від клубних музею та магазину.

Як повідомляв Укрінформ, 4 листопада «Барселона» прийматиме київське «Динамо» в третьому турі Ліги чемпіонів. Початок матчу - о 22:00 за київським часом.