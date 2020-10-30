«МЮ» - «Арсенал». Прогноз на матч від Олександра Шовковського

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» - «Арсенал»: обидві команди заб’ють. Коефіцієнт 1.6

Команда Сульшера блискуче стартувала в ЛЧ. У МЮ дві перемоги, у Рашфорда чотири голи. Однак, справи у чемпіонаті Англії посередні. Матч проти амбітного «Арсенала» стане чудовою нагодою для МЮ поліпшити справи і реноме. У «Канонірів» зустрічні плани – команда рветься в топ-4. Як може завершитися одне з найзначніших дербі Англії аналізує експерт Parimatch Олександр Шовковський.

«Червоні дияволи» в минулому турі АПЛ зіграли внічию з «Челсі» на своєму полі (0:0). Команда Сульшера опустилася на 15-е місце в турнірній таблиці, але має гру в запасі.

МЮ продовжив свою безвиграшну серію на «Олд Траффорд» в АПЛ до 5 матчів (3 нічиї і 2 поразки). Варто відзначити, що МЮ вперше з сезону-1972/73 не зміг виграти в 3 перших домашніх матчах АПЛ (1 нічия і 2 поразки). В ЛЧ команда з Манчестера стартувала впевнено – 2 перемоги. Команда Сульшера обіграла на виїзді ПСЖ (2:1) і розгромила вдома «РБ Лейпциг» (5:0).

У двох останніх матчах чемпіонату лондонці програли на виїзді «Ман Сіті» (0:1) і вдома «Лестеру» (0:1). За цей і минулий сезони АПЛ «Каноніри» лише вдруге програли в 2-х турах поспіль. А не забила команда в 2-х поєдинках АПЛ поспіль вперше з грудня минулого року.

На виїзді «Арсенал» в попередніх 14-х матчах АПЛ здобув лише 3 перемоги (5 нічиїх і 6 поразок). В ЛЄ «Арсенал» після 2-х стартових турів набрав 6 очок. Команда Мікеля Артети обіграла австрійський «Рапід» (2:1) та ірландський «Дандолк» (3:0).

МЮ - «Арсенал». Прогноз

Сульшер має нарешті виграти домашній матч в АПЛ. Рашфорд і Бруну Фернандеш в порядку і забезпечать господарям перемогу. Максимум «Арсеналу» - це гол престижу.