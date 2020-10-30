"Шахтар" розгромив "Маріуполь" на старті 8 туру футбольної Прем'єр-ліги України

Черговий, 8-й тур чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги (УПЛ) розпочався в п'ятницю, 30 жовтня, поєдинком на НСК "Олімпійський" в Києві.

Стартовий матч туру між донецьким "Шахтарем" і "Маріуполем" завершився з рахунком 4:1 на користь "гірників", повідомляє Укрінформ.

Авторами голів стали Тайсон, який реалізував пенальті на 26-й хвилині, та забив на 75-й, Георгій Судаков (44), Алан Патрік (64, з пенальті) - у складі "Шахтаря"; Сергей Горбунов (72) - у "Маріуполя".

У другий ігровий день в суботу, 31 жовтня, зустрінуться ковалівський "Колос" та донецький "Олімпік", "Олександрія" та чернігівська "Десна", "Дніпро-1" і київське "Динамо".

На неділю, 1 листопада, заплановані поєдинки закарпатського "Миная" зі львівським "Рухом", "Львова" з полтавською "Ворсклою", "Інгульця" із селища Петрове Кіровоградської області з луганською "Зорею".

Турнірне становище: "Динамо" - 17 очок (після 7-ми ігор), "Шахтар" - 16 (8), "Ворскла" - 15 (7), "Десна" - 12 (7), "Колос" - 12 ( 7), "Маріуполь" - 11 (8), "Олімпік" - 9 (7), "Зоря" - 9 (7), "Олександрія" - 9 (7), "Дніпро-1" - 8 (7), "Інгулець" - 5 (7), "Минай" - 5 (6), "Рух" - 2 (7), "Львів" - 1 (6).

Фото: ФК "Шахтар" (Донецьк).