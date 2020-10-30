Суперліга: «Київ-Баскет» переміг в битві лідерів

Кияни здобули сьому перемогу, «Запоріжжя» зазнало першої поразки в сезоні.

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. В центральному матчі 4-го ігрового тижня «Київ-Баскет» переміг на чужому майданчику «Запоріжжя» - 106:70, повідомляє Укрінформ.

В матчі лідерів чемпіонату «Київ-Баскет» впевнено обіграв «Запоріжжя» - 106:70. Це сьома поспіль перемога столичного клубу і перша поразка в сезоні для запоріжців. Найрезультативніший гравець матчу: Сергій Павлов («Київ-Баскет») – 21.

Результати інших поєдинків дня: «Дніпро» - «Хімік» - 93:83, «Прометей» - «Тернопіль» - (триває), «Харківські Соколи» - «Одеса» - (початок о 21:30).

Ситуація у верхній частині турнірної таблиці: «Київ-Баскет» - 14 (7), «Запоріжжя» - 11 (6), «Тернопіль» - 10 (6).

Як повідомляв Укрінформ, в першому матчі 4-го ігрового тижня «Будівельник» (Київ) програв на своєму майданчику «Миколаєву» - 68:74.