Український голкіпер Трубін зацікавив "Челсі", "Арсенал" та "Баєр"

Футбольний воротар донецького "Шахтаря" Анатолій Трубін привернув до себе увагу одразу декількох європейських клубів.

Серед претендентів на українського голкіпера називають англійські "Челсі" та "Арсенал", а також німецький "Баєр", повідомляє Corriere dello Sport.

"Трубін - наймолодший (19 років) і найвищий (два метри) воротар на груповому етапі Ліги чемпіонів. Він своїми сейвами не дозволив міланському "Інтеру" перемогти "Шахтар" (0:0), ускладнивши команді Конте вихід до наступного раунду", - зазначається у повідомленні.

Контракт голкіпера із "Шахтарем" розрахований до 2024 року.

30 жовтня донецький клуб проведе у Києві матч чемпіонату України проти "Маріуполя".

Фото: Getty Images.