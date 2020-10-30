Костюк і Бондаренко зіграють у парних чвертьфіналах турніру ITF в США

Українські тенісистки Марта Костюк і Катерина Бондаренко стали чвертьфіналістками парного розряду на турнірі ITF в американському місті Тайлер із призовим фондом 80 тис дол.

Костюк разом з данкою Кларою Таусон обіграла Анну Даниліну з Казахстану та Анкіту Райну з Індії - 6:2, 6:2, передає Укрінформ.

Бондаренко та Ольга Говорцова з Білорусі пройшли американський дует Інгрід Ніл/Кейтлін Воріскі - 7:6 (7:5), 6:2.

Як повідомляв Укрінформ, у одиночному розряді цього турніру Костюк (№104 WTA) зустрінеться з Веронікою Сепеде з Парагваю (173).

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Змагання у Тайлері триватимуть до 1 листопада.

На фото: Катерина Бондаренко/usta.com.