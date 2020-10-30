Захисник Корнієнко підписав новий контракт з «Шахтарем»

В цьому сезоні Віктор Корнієнко став основним лівим захисником команди.

Захисник «Шахтаря» Віктор Корнієнко продовжив угоду з донецьким клубом, повідомляє офіційний сайт клуб.

Українець підписав з «гірниками» нову п'ятирічну угоду. Попередній контракт пов'язував Корнієнка з «Шахтарем» до 2023 року.

У зв'язку з травмою Ісмаїлі, Віктор став основним лівим захисником «Шахтаря». В цьому сезоні 21-річний футболіст зіграв вісім матчів за «гірників», відзначившись двома гольовими передачами.

Команда Луїша Каштру лідирує в групі В Ліги чемпіонів. В УПЛ «Шахтар» йде на третій позиції - відставання від лідера «Динамо» становить чотири пункти.

У найближчому матчі чемпіонату України підопічні Каштру зіграють з «Маріуполем» - матч запланований на 30 жовтня.

Фото: сайт ФК "Шахтар"