Україна опустилася на 12 місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Після чергової єврокубкового тижня Україну в таблиці коефіцієнтів УЄФА обійшла Шотландія.

Як повідомляв Укрінформ, у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів футболісти донецького «Шахтаря» і київського «Динамо» зіграли внічию відповідно з італійським «Інтером» (0:0) і угорським «Ференцварошем» (2:2), заробивши по 0,200 бала (1 набране очко ділиться на 5 команд, які стартували). Луганська «Зоря» залишається без очок після поразки від португальської «Браги» (1:2) в Лізі Європи.

Цим скористалася Шотландія: «Селтік» зіграв внічию на полі французького «Лілля» (2:2), а «Рейнджерс» завдав поразки польському «Леху» (1:0). Ще й очки Шотландії діляться на 4, а не на 5, як у інших конкурентів.

Сумарний коефіцієнт шотландців (30,125) дозволив їм піднятися на 11-у позицію, тоді як Україна (29,900) пересунулася на 12-у.

Наступного тижня "Шахтар" зустрінеться з німецькою "Боруссією" з Менхенгладбаха, "Динамо" в Іспанії з "Барселоною", а "Зоря" - з грецьким АЕКом.