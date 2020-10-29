Кривцов і Мораес повернулися до загальної групи донецького "Шахтаря"

Футболісти донецького "Шахтаря" готуються до матчу 8-го туру УПЛ проти "Маріуполя".

До загальної групи команди повернулися захисник Сергій Кривцов та форвард Жуніор Мораес, які тривалий час були на самоізоляції, повідомляє пресслужба ФК "Шахтар".

"Сергій Кривцов і Жуніор Мораес вже працюють у загальній групі. Окремі програми відновлення мають Віктор Коваленко, Дентіньйо, Фернандо, Євген Коноплянка, Максим Малишев та Ісмаїлі", - зазначається у повідомленні.

Поєдинок "Шахтар" - "Маріуполь" відбудеться у п'ятницю, 30 жовтня, на столичному НСК "Олімпійський". Початок матчу - о 19.00.

Фото: shakhtar.com.