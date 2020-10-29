Ротань назвав склад "молодіжки" на два останні матчі відбору Євро-2021

8 листопада молодіжна збірна України (U21) розпочне збір, під час якого зіграє два заключні поєдинки кваліфікаційного турніру Євро-2021 - проти Мальти (13 листопада в гостях) та Північної Ірландії (17 листопада у Ковалівці).

До списку головного тренера "молодіжки" Руслана Ротаня потрапили 24 виконавці, повідомляє пресслужба УАФ. Склад молодіжної збірної України: воротарі - Анатолій Трубін ("Шахтар", Донецьк), Дмитро Різник ("Ворскла", Полтава), Руслан Нещерет ("Динамо", Київ); захисники - Олександр Сирота, Роман Вантух, Костянтин Вівчаренко (усі - "Динамо", Київ), Владислав Дубінчак ("Дніпро-1"), Назарій Муравський ("Маріуполь"), Владислав Бабогло ("Олександрія"), Богдан Милованов ("Спортинг", Іспанія); півзахисники - Георгій Цітаїшвілі, Ярослав Надольський, Богдан Білошевський (усі - "Динамо", Київ), Сергій Булеца, Олександр Назаренко, Арсеній Батагов (усі - "Дніпро-1"), Георгій Судаков ("Шахтар", Донецьк), Максим Луньов ("Зоря", Луганськ), Артем Бондаренко, Дмитро Топалов (обидва - "Маріуполь"), Данило Семилет ("Ворскла", Полтава); нападники - Ілля Шевцов ("Десна", Чернігів), Данило Сікан ("Маріуполь"), Микола Кухаревич ("Рух", Львів). Читайте також: Букмекери дали прогноз на матч Ліги Європи "Зоря" - "Брага" Турнірна таблиця відбіркової групи 8: Данія - 25 очок (після 9-ти ігор), Румунія - 19 (9), Україна - 10 (8), Фінляндія - 10 (9), Північна Ірландія - 9 (9), Мальта - 1 (8). Фото: uaf.ua.