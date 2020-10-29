Ротань назвав склад "молодіжки" на два останні матчі відбору Євро-2021
До списку головного тренера "молодіжки" Руслана Ротаня потрапили 24 виконавці, повідомляє пресслужба УАФ.
Склад молодіжної збірної України:
воротарі - Анатолій Трубін ("Шахтар", Донецьк), Дмитро Різник ("Ворскла", Полтава), Руслан Нещерет ("Динамо", Київ);
захисники - Олександр Сирота, Роман Вантух, Костянтин Вівчаренко (усі - "Динамо", Київ), Владислав Дубінчак ("Дніпро-1"), Назарій Муравський ("Маріуполь"), Владислав Бабогло ("Олександрія"), Богдан Милованов ("Спортинг", Іспанія);
півзахисники - Георгій Цітаїшвілі, Ярослав Надольський, Богдан Білошевський (усі - "Динамо", Київ), Сергій Булеца, Олександр Назаренко, Арсеній Батагов (усі - "Дніпро-1"), Георгій Судаков ("Шахтар", Донецьк), Максим Луньов ("Зоря", Луганськ), Артем Бондаренко, Дмитро Топалов (обидва - "Маріуполь"), Данило Семилет ("Ворскла", Полтава);
нападники - Ілля Шевцов ("Десна", Чернігів), Данило Сікан ("Маріуполь"), Микола Кухаревич ("Рух", Львів).
Турнірна таблиця відбіркової групи 8: Данія - 25 очок (після 9-ти ігор), Румунія - 19 (9), Україна - 10 (8), Фінляндія - 10 (9), Північна Ірландія - 9 (9), Мальта - 1 (8).
Фото: uaf.ua.