До матчу з "Ворсклою" футболістів "Львова" готує Шумський

Після того, як посаду головного тренера футбольної команди "Львів" залишив грузинський фахівець Георгій Цецадзе, клуб перебуває в пошуках нового наставника.

Виконуючим обов'язки головного тренера "Львова" у матчі 8-го туру чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги проти полтавської "Ворскли" буде Віталій Шумський, повідомляє пресслужба львів'ян. Минулого сезону Шумський тренував молодіжну команду "Львова", 2018-го очолював тернопільську "Ниву", а останнім часом входив до штабу Георгія Цецадзе. Читайте також: Зубков став кращим футболістом матчу "Ференцварош" - "Динамо" - InStat Додамо, що "Львів" йде на останньому місці у чемпіонаті УПЛ (1 очко). Матч із "Ворсклою" пройде на "Арені Львів" у неділю, 1 листопада. Фото: pfclviv.com.