Зубков став кращим футболістом матчу "Ференцварош" - "Динамо" - InStat

Найкориснішим гравцем матчу 2-го туру групового раунду футбольної Ліги чемпіонів "Ференцварош" (Будапешт) - "Динамо" (Київ) за оцінками компанії спортивної аналітики InStat став хавбек угорського клубу та збірної України Олександр Зубков.

Як передає Укрінфрм, про це повідомляє Zbirna.com.

У поєдинку з "Динамо" український гравець "Ференцвароша" відзначився гольовою передачею. В його активі 60 техніко-тактичних дій (ТТД) з браком 28 відсотків, п'ять ударів по воротах та 12 виграних єдиноборств.

Рейтинг ефективності гри Зубкова склав 301 бал.

Трійка кращих футболістів "Динамо" виглядає таким чином - Олександр Караваєв (276 балів), Ілля Забарний (266), Томаш Кендзьора (266).

Фото: fradi.hu.