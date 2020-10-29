Жіноча збірна України з футзалу зіграє два матчі проти Португалії

Футзалістки збірної України проведуть дві виїзні товариські зустрічі з командою Португалії.

Як передає Укрінформ, матчі пройдуть у Лісабоні 17-го та 19 листопада, повідомляє пресслужба УАФ.

Напередодні ігор підопічні Олега Шайтанова проведуть навчально-тренувальний збір у Броварах, який триватиме з 9-го по 15 листопада.

Збір запланований на шляху підготовки до основного раунду кваліфікації чемпіонату Європи 2022 року. Згідно із жеребкуванням відбору, збірна України потрапила до групи 3 основного раунду, де буде господаркою мінітурніру. Поєдинки цієї стадії відбудуться 19-24 жовтня 2021 року.

Фото: uaf.ua.