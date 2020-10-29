«Зоря» сьогодні зустрічається з «Брагою» у Лізі Європи УЄФА

Футболісти луганської "Зорі" у чатвер, 29 жовтня, проведуть поєдинок другого туру групового етапу Ліги Європи УЄФА, в якому підопічні Віктора Скрипника зійдуться з португальською "Брагою".

Матч "Зоря" - "Брага", який пройде на "Славутич-Арені" у Запоріжі, транслюватиме телеканал "Футбол 1", початок о 19.55, повідомляє Укрінформ.

Зустріч обслуговуватиме бригада арбітрів з Грузії, яку очолює 34-річний Георгій Круашвілі.

У стартовому турі Ліги Європи "Зоря" програла на виїзді англійському "Лестеру" (0:3), а "Брага" вдома з таким же рахунком перемогла грецький АЕК.

Клуби вже зустрічалися між собою на євроарені. У третьому відбірковому раунді Ліги Європи-2018/2019 "Зоря" після двох нічиїх вибила "Брагу" за рахунок виїзного голу (1:1 - в Україні, 2:2 - у Португалії).

"Зоря" не знає поразок у п'яти домашніх єврокубкових матчах поспіль, але безпосередньо на груповому етапі Ліги Європи виграла на власному полі лише одну із шести зустрічей - у німецької "Герти" (2:1) у сезоні-2017/2018.

Фото: zarya-lugansk.com.