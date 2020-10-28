На матч проти "Ференцвароша" футболісти "Динамо" вийдуть у білій формі

28 жовтня футболісти київського "Динамо" у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів проведуть виїзний матч проти угорського "Ференцвароша".

На домашній арені угорського клубу пройшла передматчева нарада, під час якої було офіційно затверджено, у яких комплектах форми зіграють команди, повідомляє пресслужба динамівців.

Гравці "Динамо" вийдуть на поле в білій формі (голкіпер - у сірому комплекті), а господарі - у чорно-зеленому екіпіруванні (голкіпер - у червоному).

"Ференцварош" зможе розраховувати на суттєву підтримку своїх уболівальників на "Групама Арені". На гру допустять до 35-ти відсотків від загальної вмістимості стадіону.

Поєдинок "Ференцварош" - "Динамо" розпочнеться у столиці Угорщини о 22.00. В іншому матчі групи G Ліги чемпіонів італійський "Ювентус" зіграє в Турині з іспанською "Барселоною".

Турнірне становище: "Барселона" - 3 очки, "Ювентус" - 3, "Динамо" - 0, "Ференцварош" - 0.

Фото: fcdynamo.kiev.ua.