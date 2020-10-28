Дар'я Снігур програла Рузе на турнірі ITF у Стамбулі
Укрінформ
Українська тенісистка Дар'я Снігур завершила виступи на турнірі ITF W25 у Стамбулі (Туреччина).
У матчі за путівку до 1/4 фіналу 18-річна киянка поступилася більш досвідченій румунці Єлені Габріелі Рузе - 6:7 (2:7), 3:6, передає Укрінформ.
Як повідомлялося, раніше на корті Стамбула 20-річна уродженка Луцька Катаріна Завацька перемогла Деспіну Папаміхаїл із Греції - 6:2, 7:5.
У чвертьфіналі опоненткою українки буде Віра Звонарьова з Росії.
Фото: tennisua.org.