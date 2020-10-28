Українського арбітра призначили на матч групового раунду Ліги Європи

Українського арбітра призначили на матч групового раунду Ліги Європи

Укрінформ
На поєдинку групи K футбольної Ліги Європи "Феєноорд" (Нідерланди) - "Вольфсберг" (Австрія) в якості четвертого арбітра працюватиме українець Віктор Копієвський

Матч обслуговуватиме сербська бригада арбітрів на чолі із Серджаном Йовановичем, повідомляє пресслужба УАФ.

Зустріч відбудеться 29 жовтня в Роттердамі на стадіоні "Феєноорд" (початок - о 19.55 за київським часом).

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30-річний футбольний суддя Віктор Копієвський з Кропивницького 2019 року отримав звання кращого арбітра України.

Фото: uaf.ua.

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