Українського арбітра призначили на матч групового раунду Ліги Європи
Укрінформ
На поєдинку групи K футбольної Ліги Європи "Феєноорд" (Нідерланди) - "Вольфсберг" (Австрія) в якості четвертого арбітра працюватиме українець Віктор Копієвський
Матч обслуговуватиме сербська бригада арбітрів на чолі із Серджаном Йовановичем, повідомляє пресслужба УАФ.
Зустріч відбудеться 29 жовтня в Роттердамі на стадіоні "Феєноорд" (початок - о 19.55 за київським часом).
30-річний футбольний суддя Віктор Копієвський з Кропивницького 2019 року отримав звання кращого арбітра України.
Фото: uaf.ua.