«Шахтар» вистояв і залишився лідером групи

Команда Луїша Каштру втримала нічию в матчі Ліги чемпіонів з міланським «Інтером».

Донецький «Шахтар» втримав нічию 0:0 в матчі проти «Інтера» в другому турі групового етапу Ліги чемпіонів. Станом після двох зіграних турів «гірники» лідирують в групі, маючи в активі чотири пункти. Вчора українському колективу було складно, але свій план-мінімум він виконав. Чи є нічия позитивним результатом і чому так складно грати проти італійців.

Стрибнули на рівні заданої планки

Після перемоги над «Реалом» український вболівальник жадав подібного результату з яскравою грою проти «Інтера». Натомість ми отримали дуже виснажливий у фізичному плані двобій. Італійці підійшли до гри з максимальною концентрацією і чітким планом. Вони повністю перекрили вільні зони «Шахтаря» і продемонстрували класичну гру італійців. Про атаки теж не забували.

За 90 зіграних хвилин в українців не було жодної по-справжньому вдалої нагоди забити. В активі «Шахтаря» чотири удари, з них лише один у площину воріт. Всі спроби підібратися до воріт Хандановича обривалися в центрі поля. У «Інтера» був дуже насичений півзахист. Лише за рахунок індивідуальних дій Тете, Соломона та Додо ми могли розраховувати на небезпечні штрафні біля карного майданчика суперника.

«Інтер», на відміну від «Реала», підготувався до «Шахтаря» і уникав гри на зустрічних курсах. «Шахтар» грав так само, як проти «Реала». Вони смертельно небезпечні, коли отримують простір. Сьогодні ми діяли добре. Ми створили їм багато проблем своїм пресингом, але вони технічна команда», - після матчу сказав головний тренер «Інтера» Антоніо Конте.

Прогрес Трубіна і посмішка фортуни

«Інтер» завдав одинадцять ударів по воротах молодого голкіпера «гірників» Анатолія Трубіна, чотири з них летіли у площину воріт. Один з головних героїв матчу, воротар «Шахтаря» декілька разів врятував свою команду. Порівняно з грою проти «Реала» Трубін додав в психологічному плані. Він правильно читав гру і доречно підстраховував партнерів. Над грою ногами варто працювати.

Після цієї гри недоречно називати Анатолія просто дублером П’ятова. Після ігор з командами екстракласу на найвищому рівні Трубін жадатиме стати «першим» вже зараз. Те, що він стане основним в майбутньому, це зрозуміло. Андрій П’ятов отримав реального конкурента за місце в основному складі ще й на рівні клубу. Приємний головний біль для тренера «гірників» Луїша Каштру.

В цьому матчі не обійшлося й без везіння. Одного разу «гірників» врятувала поперечка (момент Лукаку і добивання злету). Щонайменше тричі італійці просто не змогли довести атаку до логічного завершення і били повз ворота після добивання.

«До гри я сказав, що для досягнення позитивного результату сьогодні ми повинні бути командою. Ми разом захищалися і разом атакували (хоч і не так часто, як хотіли). Коли не вдається перемогти, важливо, щонайменше не програти», - сказав після матчу тренер «Шахтаря» Луїш Каштру.

Перемагати «Боруссію» і боротися за плей-офф

Навіть найоптимістичніші експерти не прогнозували подібного розвитку подій після матчів з двома номінальними фаворитами групи. «Шахтар» має чотири залікові пункти і готується грати проти «Боруссії» з Мьонхенгладбаху. Нам потрібно брати максимум можливих очок з цією командою і готуватися до складних матчів проти «Інтера» й «Реала»(повторити такий результат буде чимось казковим). До того часу ми матимемо глибшу лаву для запасних і порожній лазарет. Шанси на плей-оф є.

Віталій Ткачук, Київ

Фото: сайт ФК "Шахтар"