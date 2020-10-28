Сьогодні «Динамо» зустрічається з «Ференцварошем» в Лізі чемпіонів УЄФА
Укрінформ
Футболісти київського "Динамо" у середу, 28 жовтня, проведуть поєдинок другого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому у Будапешті "біло-сині" зійдуться з угорським "Ференцварошем".
Матч "Ференцварош" - "Динамо" покаже телеканал "Футбол 2". Текстова трансляція - на Укрінформі. Початок - о 22.00 за київським часом.
Зустріч у столиці Угорщини обслуговуватиме бригада арбітрів зі Словаччини на чолі з 36-річним Іваном Кружляком.
В іншому поєдинку групи G Ліги чемпіонів італійський "Ювентус" зіграє в Турині з іспанською "Барселоною".
Нагадаємо, у першому турі "Динамо" в Києві поступилося "Ювентусу" (0:2), а "Барселона" вдома розгромила "Ференцварош" (5:1).
Турнірне становище: "Барселона" - 3 очки, "Ювентус" - 3, "Динамо" - 0, "Ференцварош" - 0.
Фото: ФК "Динамо" (Київ).