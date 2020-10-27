Бондар і Хочолава зіграли фантастично – Каштру

Головний тренер «Шахтаря» пояснив, чому виставив той самий склад, що і в матчі з «Реалом».

Головний тренер «Шахтаря» Луїш Каштру відзначив гру своїх захисників в матчі з «Інтером» (0:0) в Лізі чемпіонів, повідомляє Укрінформ.

«Відразу після гри в Мадриді я вирішив, що з «Інтером» зіграє той же склад. Ми повинні завжди бути справедливими в футболі і заохочувати гравців. Одна справа - поставити той же склад, інша справа – поставити ту ж гру. Дуже важливо було показати таку ж згуртовану гру, як в Мадриді. Між матчами нічого не сталося з гравцями, тому я виставив той же склад.

Результат наших матчів з «Інтером» вийшов різний, але головним аспектом була гра в обороні. У матчі Ліги Європи ми не кращим чином оборонялися. Нам потрібно було закривати Лукаку і Мартінеса, на яких йдуть передачі з флангів. Ми постаралися обрізати ці подачі. У грі потрібно все читати і виправляти свої помилки. У півфіналі Ліги Європи у нас було велике розчарування. Нам потрібно було встати, підняти голову і йти далі. Необхідно було вибудувати ієрархію між обороною і атакою.

«Інтер» - одна з кращих команд світу з фантастичною атакою. Будь-якій команді буде складно з ними. Бондар і Хочолава зіграли фантастично, вони виконали план на гру і тримали лінію оборони високо. «Реал» відкривав нам більше зон. Сьогодні вони більше помилялися, «Інтер» змусив нас робити це. Але я задоволений тим, як вони відіграли проти таких форвардів, як Лукаку і Мартінес», - сказав Каштру.

Як повідомляв Укрінформ, «Шахтар» зіграв внічию з «Інтером» (0:0) в матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.