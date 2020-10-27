На матчі Ліги Європи

На матчі Ліги Європи "Зоря" - "Брага" працюватимуть грузинські судді

Укрінформ
Футбольний поєдинок 2-го туру групового раунду Ліги Європи між луганською "Зорею" та португальською "Брагою" обслуговуватиме суддівська бригада з Грузії.

Головним арбітром зустрічі матчу призначений Георгій Круашвілі, передає Укрінформ.

Асистенти на лініях - Леван Варамішвілі та Заза Піпія, четвертий рефері - Георгій Вадачкорія.

34-річний Круашвілі у жовтні 2019 року обслуговував зустріч донецького "Шахтаря" U19 проти загребського «Динамо» (1:1) в юнацькій Лізі чемпіонів.

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Зустріч "Зоря" - "Брага" розпочнеться у четвер, 29 жовтня, на запорізькій "Славутич-Арені" о 19.55.

Фото: football.by.

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