Визначилися пари 1/8 фіналу Кубка України з футболу

У столичному Будинку футболу пройшло жеребкування 1/8 фіналу розіграшу Кубка України.

У процедурі взяв участь вітчизняний композитор, піаніст-віртуоз Євген Хмара, який виконував Гімн України перед матчем Ліги націй Україна - Іспанія, передає Укрінформ.

Визначилися такі пари команд:

"Десна" (Чернігів) - "Зоря" (Луганськ)

"Агробізнес" (Волочиськ) - "Ворскла" (Полтава)

"Дніпро-1" - переможець гри "ВПК-Агро" (Шевченківка) - "Олімпік" (Донецьк)

"Олександрія" - "Минай"

"Верес" (Рівне) - "Маріуполь"

"Нива" (Вінниця) - "Колос" (Ковалівка).

Базовий день футбольних матчів 1/8 фіналу - 2 грудня.

Поєдинки 1/4 фіналу Кубку України-2020/2021 відбудуться 3 березня 2021 року. На цьому етапі розпочнуть виступи чинний володар Кубка "Динамо" (Київ), та чемпіон України "Шахтар" (Донецьк).

Фото: uaf.ua.