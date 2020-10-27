«Шахтар» - «Інтер». Прогноз на матч

Український чемпіон сьогодні зіграє другий поєдинок в групі ЛЧ.

27 жовтня «Шахтар» знову зіграє з «Інтером». Не так давно команди зустрічалися в півфіналі Ліги Європи і ось тепер доля звела їх вже в груповому раунді Ліги чемпіонів. Нагадаємо, в минулий раз гра завершилася поразкою «Шахтаря» (0:5) і тепер «гірники» налаштовані на те, щоб взяти реванш. У тому, що команді Луїша Каштру це під силу сумніватися не доводиться, особливо якщо згадати гостьову перемогу над «Реалом» (3:2). До речі, аналітики Parimatch, титульного партнера «Шахтаря», прогнозують, що і ця гра буде результативною. 63% на те, що ми побачимо не менше трьох голів.

«Інтер», нагадаємо, стартував у Лізі чемпіонів з нічиєї. Італійці першими пропустили, вийшли вперед, але знову пропустили та зіграли з «Боруссією» М (2:2). А до цього команда в чемпіонаті програла міланське дербі (1:2) і привезла нічию з Риму (1:1 з «Лаціо»). У минулому ж турі «Інтер» переміг «Дженоа» (2:0). У Серії А «Інтер» поки скромно йде на 4-м місці.

«Шахтар» зараз 3-й в УПЛ. У минулому турі команда втратила очки, зігравши внічию з «Ворсклою» (1:1). Можливо, футболісти не встигли відновитися після гри в Мадриді. Що, втім, не дивно, зрушений графік матчів цієї осені дуже щільний.

«Шахтар» - «Інтер»

Прогноз: Обидві команди заб'ють. Коефіцієнт: 1,57

Незважаючи на підсумкові результати, обидві команди не звикли йти з поля без забитих м'ячів. Гольова серія «Шахтаря» - 9 матчів, «Інтера» - 13 матчів. Вболівальники цих команд завжди можуть розраховувати на те, що гра не буде сухою. Швидше за все, не стане винятком і ця зустріч.

«Шахтар» - «Інтер»

Прогноз: «Інтер» не заб'є в першому таймі. Коефіцієнт: 2,28

«Інтер» буде в статусі гостя і, ймовірно, спочатку спробує придивитися до «Шахтаря», який вже відверто не той, яким був в серпні під час півфіналу Ліги Європи. Італійці зараз взагалі не часто забивають до перерви, в тому числі і в двох попередніх матчах. Можна очікувати, що і цього разу перший тайм буде сухим для нападу «Інтера».

«Шахтар» - «Інтер»

Прогноз: «Шахтар» заб'є в першому таймі. Коефіцієнт: 2,44

«Шахтар» останнім часом дуже активний в першому таймі. Чого лише варті три голи «Реалу» до перерви. «Гірники» не чекають, поки суперник втомиться або розслабитися, команда Луїша Каштру з перших хвилин намагається нав'язати опонентові свої правила. Це у «Шахтаря» виходить непогано і закінчується, як правило, результативною грою.

Фото: Getty Images