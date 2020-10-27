Серія А: «Мілан» вперше в сезоні не зміг перемогти

«Рома» відібрала очки у команди Ібрагімовича.

В 5-у турі чемпіонату Італії (Серія А) «Мілан» зіграв внічию з «Ромою» 3:3, повідомляє Укрінформ.

«Мілан» обірвав свою переможну серію в чемпіонаті, зігравши внічию на своєму полі з «Ромою» - 3:3. Господарі тричі виходили вперед (Ібрагімович-2, Салемакерс), але команда Паулу Фонсеки кожного разу відігравалась (Джеко, Верету, Кумбулья).

«Мілан» набрав 13 очок і зберіг перше місце в Серії А. В топ-3 також «Наполі» - 11 (5) і «Сассуоло» - 11 (5). Суперник «Шахтаря» в ЛЧ – «Інтер» посідає 4-е місце, у команди 10 очок.

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