Марта Костюк дізналася ім'я першої суперниці на турнірі ITF у Тайлері

Українська тенісистка Марта Костюк виступить в основній сітці турніру ITF в американському місті Тайлер із призовим фондом 80 тис дол.

У першому раунді 18-річна киянка, яка отримала від організаторво 8-й номер посіву, зустрінеться з представницею Мексики Фернандою Контрерас-Гомес, передає Укрінформ.

Нагадаємо, що минулого тижня Костюк дійшла до фіналу на 80-тисячника ITF в іншому американському місті - Мейконі. За рахунку 4:6, 7:6, 0:0 українська тенісистка відмовилася від продовження зустрічі через сильні судоми. Пізніше Марта повідомила, що почувається добре.

Змагання у Тайлері завершаться 1 листопада.

Фото: Getty Images.