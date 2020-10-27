«Шахтар» сьогодні приймає «Інтер» в Лізі чемпіонів УЄФА
Матч "Шахтар" - "Інтер" покаже телеканал "Футбол 1". Текстова трансляція - на Укрінформі. Початок - о 19.55.
Зустріч, яка пройде на НСК "Олімпійський" у Києві, обслуговуватиме бригада арбітрів з Болгарії на чолі з 34-річним Георгієм Кабаковим.
В іншому поєдинку групи В Ліги чемпіонів німецька "Боруссія" з Менхенгладбаха зіграє з чемпіоном Іспанії мадридським "Реалом".
У першому турі "Шахтар" на виїзді завдав поразки "Реалу" (3:2), а "Інтер" вдома розійшовся миром з "Боруссією" (2:2).
Турнірне становище: "Шахтар" - 3 очки, "Боруссія" (М) - 1, "Інтер" - 1, "Реал" - 0.
Нагадаємо, що востаннє команди зустрічалися в серпні цього року у півфіналі Ліги Європи УЄФА. Матч у Дюссельдорфі (Німеччина) завершився з рахунком 5:0 на користь міланців.
Фото: ФК "Шахтар".